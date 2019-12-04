英相强生：对华为参与5G决定 与美关系是重要因素

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（法新社英国瓦特福4日电） 英国首相强生今天强调，英国决定是否要排除中国华为技术公司参与5G无线网路的建设时，与美国的情报关系是个重要因素。

美国一直施压英国等欧洲国家，禁止华为参与5G网路建设，原因是华为与中国政府关系密切，所提供的设备可能用于为北京搜集情报。

英国一再延后就此事作最后决定，据料在12月12日的大选前还不会有决定。强生（Boris Johnson）的保守党希望赢得这次大选，继续执政。

北大西洋公约组织（NATO）刚结束在伦敦北方瓦特福市（Watford）举行的高峰会，美国总统川普也出席了会议。强生在会后告诉记者：「我不希望我国对海外来的投资抱持不必要敌对态度。」

但他又说：「另一方面，我们不能损害我们的重大国家安全利益，也不能损害我们与五眼联盟（Five Eyes）安全伙伴国家合作的能力。」五眼联盟成员包括美国、英国、加拿大、澳洲和纽西兰。

强生指出：「这将是影响我们有关华为决定的重要标准。」

他又说：「我们将会作出决定，我们作决定时最重要的是保护我们重要的国家基础设施，同时保护我们五眼联盟伙伴的关系。」

由于中国企业在德国的一些并购案引发关切，德国上周表示，计画对非欧洲联盟国家企业并购德国高科技公司采取更严格规定。

北约各国领袖在这次高峰会同意，将确保「我们通讯的安全，包括5G网路」。

© 2019 AFP