NASA帕克探测器 揭太阳谜团

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（法新社巴黎4日电） 科学家今天说，美国国家航空暨太空总署（NASA）的帕克太阳探测器，以目前最近的距离飞掠太阳后仍安然无恙，已经传回关于太阳高温外围大气日冕的一批「惊人」数据。

体积如汽车大的帕克太阳探测器（Parker Solar Probe）是在去年8月发射升空，7年间将以不同距离与轨迹进行一系列飞掠任务时，将接近距离太阳表面约600万公里处。

科学家将帕克太阳探测器的初步发现写成4篇报告，发表于「自然」（Nature）期刊，希望帕克太阳探测器可让大家对太阳风与电磁风暴有更深入的了解。电磁风暴会瘫痪电网，让地球陷入混乱。

日冕的谜团之一是日冕位于太阳外围，一般预期温度应该较低，但日冕实际温度却高到摄氏100万度，是太阳表面6000度的100多倍。

法国国家科学研究中心（France's National Centre for Scientific Research）的共同作者路伊拉德（Alexis Rouillard）说：「因此，日冕是自已找到方法升高温度。我们正在研究让这种情况发生的物理过程。」

密西根大学（University of Michigan）的气候与太空科学与工程学系教授卡斯伯（Justin Kasper）说：「即使仅完成首批环绕任务，我们对于这么近距离观察时，发现日冕有多么不同而感到惊讶。」

密西根大学的摘要指出，科学家先前认为太阳磁场的振荡，是可能导致日冕温度升高的原因，预计可以取得数据证实这点。

然而，科学家表示，他们却发现更强大的「异常」磁波，强大到足以完全改变磁场方向，而这可能是日冕的能量来源。

科学家也惊讶地发现太阳风加速吹拂。太阳风是太阳向外喷发的质子、电子与其他粒子流。

目前已知，太阳磁场会以与太阳自转相同的方向拉扯太阳风，因此团队预计太阳风在更外围效力将减弱。

卡斯伯说：「令我们大感惊讶的是，当我们靠近太阳时，我们侦测到庞大的旋转粒子流，比太阳标准模式预测的大10到20倍。」「因此我们对于太阳与太阳风如何消散缺少一些基本认知。」

他又说：「这具有重大牵连。如果我们要预测日冕物质大量喷发是否将袭击地球，或太空人是否能前往月球或火星，太空天气预测将必须对这些粒子流提出解释。」

© 2019 AFP