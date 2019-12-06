全球努力抗暖化 环团吁银行勿协助投资燃煤厂

广告 继续浏览后续

（法新社巴黎6日电） 联合国气候变迁峰会正在西班牙马德里举行，环保团体公布报告表示，全球金融机构在过去3年间提供7450亿美元资金给规划新建燃煤火力发电厂的企业，呼吁全球银行不要助纣为虐。

联合国气候变化纲要公约第25次缔约方会议（COP25）于12月2日到13日在马德里召开，大众期待各国领袖藉此机会设想出能落实2015年巴黎气候协定的细部方案。

联合国的一份重要报告去年警告，全球平均气温升高幅度必须控制在摄氏1.5度以内，为此，全球经济要在2050年之前达到「碳中和」，各国遵守减用化石燃料承诺的压力因此越来越大。

然而，法新社报导，环保团体今天公布的报告提及超过1000处正在进行中的新燃煤火力发电站或机组。

非政府组织Urgewald及BankTrack拟出「全球煤炭撤资清单」（Global Coal Exit List），找出258家燃煤火力发电厂开发业者，利用这些业者自2017年一月到2019年9月的借贷及认购资料，计算放款给新建燃煤火力发电厂企业的金额。

BankTrack气候活动倡导人艾特肯（Greig Aitken）表示：「向这些企业提供贷款或投资金融服务的大规模银行，多数都承认有气候变迁风险，但他们的行动有如给了巴黎气候协定一耳光。」

根据报告，放款最多的是日本的瑞穗银行、三菱日联金融集团及三井住友银行，接着是美国花旗银行及法国巴黎银行。（译者：曾依璇/核稿：陈政一）

© 2019 AFP