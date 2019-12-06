只穿袜场边欢呼惹议 詹姆斯：不再上场鞋送球迷了

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（法新社盐湖城5日电） NBA湖人头号球星詹姆斯，在与爵士之战只穿袜子为队友欢呼引来批评，对此他在今天表示，是在确定不会再上场后，才先把实战球鞋送给了球迷。

美国职篮NBA洛杉矶湖人昨天客场挑战犹他爵士的比赛，詹姆斯（LeBron James）上场近30分钟攻下20分，虽然比赛还在进行，但他的任务已经结束，所以他脱下脚上的球鞋，并在上面签名，送给两名年轻的粉丝。

但因对队友库兹马（Kyle Kuzma）于比赛剩下不到3分钟时连赏对手两个麻辣锅，让脚上没有穿鞋只剩下袜子的詹姆斯抑制不了兴奋，在场边激动地跳来跳去，并挥舞着手上的毛巾。

这引来转播爵士比赛球评的批评，称那是不尊重的行为。

对此，詹姆斯今天在图片分享社群网站Instagram贴文，并说道：「试想，当你尽了最大努力，场上已经不需要你的情况下，将你脚上的鞋，送给你想激励、期盼那晚让他们引以为豪的小女孩和男孩，然后为队友欢呼，因为你乐见他们比你还成功，结果这样做时却招来批评。」

「各位，这是我们生活的世界，你绝不能让它阻止你达成生命中的目标，负面、坏的能量、仇恨、嫉妒等，将会试图让你在人生旅途中击垮你，至于你该怎么掌控它，完全由你自己决定。」

法新社报导，詹姆斯这样的发言，并非不能接受批评，或批评自己。

因为在比赛结束后，他看了有关自己夸张走步，却没被裁判发现的影片后，他坦言是自己的「错误」。

当时詹姆斯运球过中场，收球后又走了3步半，尽管爵士前锋鲍格达诺维奇（Bojan Bogdanovic）激动的示意，但这个违例却逃过了裁判的吹判。

詹姆斯当时在赛后就告诉记者说：「那真的是最糟糕的事了，那可能是我在生涯中做过最糟的事了。」

詹姆斯补充道：「当时我并没有发现，直到中场休息时，其中一位教练告诉我，我才知道。」詹姆斯称自己被队友卡德威-波普（Kentavious Caldwell-Pope）和对手密契尔（Donovan Mitchell）场上的碰撞干扰。湖人终场121比96击败爵士。

詹姆斯说：「我真的犯了个错。」

© 2019 AFP