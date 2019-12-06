尼泊尔再传月经小屋死亡案例 当局首度逮捕犯嫌

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（法新社加德满都6日电） 在尼泊尔西部地区，将经期女性隔离在「月经小屋」的古老陋习至今仍难以根除，无视它早于2005年遭法律禁止。但当地终于有一名男性因违反相关法令遭逮捕，据信为首例。

尼泊尔西部阿恰姆县（Achham）本月1日早上，21岁女子拉瓦特（Parbati Buda Rawat）被发现陈尸在月经小屋，当时小屋内烟雾弥漫。为了在简陋小屋中御寒取暖，拉瓦特给自己生了火堆。

当地警方官员沙熙（Janak Bahadur Shahi）告诉法新社：「我们昨天逮捕了受害者的姊夫，以便进行调查，他涉嫌强迫死者待在月经小屋。」

沙熙指出，据信这是尼泊尔法律禁止经期隔离陋习后，第一次有人因违法遭逮捕。

尼泊尔许多社区至今仍视经期女性为不洁，一些偏远地区更逼迫生理期女性必须睡在远离住家的小屋内，这项习俗称为「月经禁忌」（chhaupadi）。

她们无法待在自己家里或参与家庭活动，被禁止碰触食物、宗教圣像圣物、牲畜和男性。

这项延续数世纪的陋习据称受到印度教影响，每年都有女性在月经小屋内吸入浓烟、被蛇咬、遭动物攻击而丧命。

根据去年新法令，一旦拉瓦特的姊夫强迫她经期隔离的罪行确定，他可被判处3个月徒刑及3000卢比（约新台币800元）罚金。

在拉瓦特死于月经小屋前，尼泊尔今年至少还有两起类似案例，两名女性都吸入过多浓烟而死。

但反对月经小屋陋习的倡议人士指出，实际死亡人数应该更多，因为许多案件被掩盖，而当局也往往偏袒受害女性的家人。

© 2019 AFP