投资人乐观看待美中贸易谈判 亚股大多收高

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（法新社香港6日电） 市场乐观看待美中贸易谈判，预料两国最终将签署局部贸易协议，带动亚洲各国股市今天保持涨势。但美国预定15日对中国商品课徵新一波关税的期限将届，投资人仍感到不安。

美中双方对于贸易谈判前景先后发表正面和负面评论之际，市场观察人士尝试评估两国持续已久的谈判进展，本周各国证券交易所情绪也时起时落。

美国总统川普近日表示，愿意等到明年11月美国总统大选后再和中国签署贸易协议，他也宣布恢复对巴西和阿根廷进口钢铝加徵关税，并扬言对部分法国货品课徵高达100%关税，以反制法国针对美国科技企业开徵数位税。这些消息一出，引发全球股市动荡。

美国联邦众议院3日通过「维吾尔人权法案」，此举激怒了北京当局。对于川普日前签署「香港人权与民主法案」支持香港民主示威者一事，中国仍感到非常愤怒。

但有媒体报导指出，美国官员希望美中能签署协议，加上川普昨天说协商「顺利进行中」，显示双方谈判似乎已重回正轨。

中国今天也向美国递出橄榄枝，中国国务院关税税则委员会指出，他们会根据相关企业申请，展开部分自美进口大豆、猪肉等商品关税排除工作。这是中国最近一次对美方释出友善讯息，为投资人提供额外激励。

香港恒生指数今天上涨1.1%，收26498.37点。上海综合指数上扬0.4%，收2912.01点。东京股市日经225指数小涨0.2%，收23354.40点。

新加坡股市上扬0.7%，首尔股市收盘上涨1.0%，台北股市小涨0.1%，雪梨股市收涨0.3%，威灵顿和雅加达股市也双双收红。（译者：李宛谕/核稿：陈彦钧）

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