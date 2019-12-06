沙乌地阿美石油IPO 市值料超越苹果微软

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（法新社利雅德5日电） 沙乌地阿美石油公司令市场期待已久的首次公开发行（IPO）案，将承销价定在区间高点、筹资256亿美元，创下全球最大规模。市值料超过苹果和微软。

沙乌地阿美石油公司（Saudi Aramco）IPO承销价定在每股32里亚尔（约8.53美元），总筹资规模256亿美元，超越阿里巴巴2014年在华尔街创下的250亿美元纪录。

沙乌地阿美石油表示，这次释出1.5%股权的IPO案，超额认购4.65倍。不过，最后的释股规模和筹资金额和沙国王储沙尔曼（Mhammed bin Salman）当初的计画相差甚远。

沙乌地阿美石油的市值将来到1.7兆美元，成为全球最有价值公司，超越微软（Microsoft Corp.）和苹果（Apple Inc.），但低于王储沙尔曼当初设定的目标2兆美元。

沙国2016年即宣布IPO计画，但延宕至今才推出，筹资金额低于当初计画的1000亿美元，释股规模也不到原先希望的5%股权。

这次IPO案是沙国实际统治者王储沙尔曼希望挹注更多资金进入非石油产业，以作为将过度依赖石油的沙国经济转型的基础。

但怀疑人士表示，IPO募资金额几乎无法填补沙国一年的预算缺口。

消息人士告诉法新社，沙乌地阿美石油将于12月12 日在沙乌地阿拉伯证交所（Tadawul）挂牌上市，以每股32里亚尔的价格开始交易。

沙国某些富豪家族和个人据报必须投资认购，当中包括被誉为沙国巴菲特（Warren Buffett）的阿瓦里德亲王（Al-waleed bin Talal）。阿瓦里德亲王在2017年反贪腐行动中被拘留在利雅德奢华的丽思卡尔顿酒店（Ritz-Carlton）。

沙乌地阿美石油一向被视为沙国的经济和社会稳定的支柱，石油产量占全球约10%。

© 2019 AFP