沦少数政府面临考验 杜鲁道推动减税和气候政策

(法新社渥太华5日电) 加拿大总理杜鲁道今天公布立法议题,内容涵盖减税和强硬的气候行动。这是杜鲁道大选失利、沦为少数政府以来的首次考验。

经历了激烈的选战,流失国会席次,加上杜鲁道(Justin Trudeau)拒组联合政府,他只能仰赖反对党在个别法案上的支持,才能继续执政。

加拿大总督帕耶特(Julie Payette)今天在国会发表30分钟就职演说,当中描绘了减税计画、2050年二氧化碳净零排放,以及落实联合国原住民权利宣言(UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples)、攻击步枪禁令,以及国家处方笺药物计画。

曾担任太空人的帕耶特表示:「我知道我们无可避免地连结在同一个时空连续体(continuum),在同一艘行星太空船上。」

帕耶特说:「我相信透过合作,没有任何挑战太大而无法克服。」

一名主要反对派领袖表示,政府公布的施政优先计画不够深入。

杜鲁道刚结束在英国举行的北大西洋公约组织(NATO)峰会返国。他在白金汉宫招待的晚宴上,疑似在和其他领袖聊天时,拿美国总统川普的记者会开玩笑,被电视台拍到,遭川普批评是「双面人」。

杜鲁道坚称这不会导致美加之间的关系更加复杂,其中包括和美国及墨西哥签署的贸易协议。

然而,反对党批评杜鲁道这种「高中生八卦」行径,削弱加拿大在海外的形象。

加拿大史上只出现过14个少数政府,最近一次是在2009年。过去的少数政府鲜少能撑过两年。

加拿大卡加立皇家山大学(Mount Royal University)政治学教授威廉斯(Lori Williams)告诉法新社,加拿大第43届国会将是对杜鲁道政府的「真实考验」。威廉斯说:「他必须愿意做出妥协」。

