沦少数政府面临考验 杜鲁道推动减税和气候政策

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（法新社渥太华5日电） 加拿大总理杜鲁道今天公布立法议题，内容涵盖减税和强硬的气候行动。这是杜鲁道大选失利、沦为少数政府以来的首次考验。

经历了激烈的选战，流失国会席次，加上杜鲁道（Justin Trudeau）拒组联合政府，他只能仰赖反对党在个别法案上的支持，才能继续执政。

加拿大总督帕耶特（Julie Payette）今天在国会发表30分钟就职演说，当中描绘了减税计画、2050年二氧化碳净零排放，以及落实联合国原住民权利宣言（UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples）、攻击步枪禁令，以及国家处方笺药物计画。

曾担任太空人的帕耶特表示：「我知道我们无可避免地连结在同一个时空连续体（continuum），在同一艘行星太空船上。」

帕耶特说：「我相信透过合作，没有任何挑战太大而无法克服。」

一名主要反对派领袖表示，政府公布的施政优先计画不够深入。

杜鲁道刚结束在英国举行的北大西洋公约组织（NATO）峰会返国。他在白金汉宫招待的晚宴上，疑似在和其他领袖聊天时，拿美国总统川普的记者会开玩笑，被电视台拍到，遭川普批评是「双面人」。

杜鲁道坚称这不会导致美加之间的关系更加复杂，其中包括和美国及墨西哥签署的贸易协议。

然而，反对党批评杜鲁道这种「高中生八卦」行径，削弱加拿大在海外的形象。

加拿大史上只出现过14个少数政府，最近一次是在2009年。过去的少数政府鲜少能撑过两年。

加拿大卡加立皇家山大学（Mount Royal University）政治学教授威廉斯（Lori Williams）告诉法新社，加拿大第43届国会将是对杜鲁道政府的「真实考验」。威廉斯说：「他必须愿意做出妥协」。

© 2019 AFP