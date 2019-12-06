法国罢工进入第2天 工会号召10日再度大游行

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（法新社巴黎6日电） 法国全国性罢工今天进入第2天，国内交通持续受严重影响，高铁地铁多数停驶，道路大塞车，许多人无法抵达上班地点。工会已决定10日再发起大罢工游行，抗议总统的年金改革案。

法国国家铁路公司（SNCF）表示，高速铁路（TGV）今天90%的班次取消。包括法国航空（Air France）、易捷（EasyJet）和瑞恩航空（Ryanair）等航空公司也取消班机。

首都巴黎的16条地铁线今天有9条停驶，其余也严重脱班。根据交通资讯网站Sytadin呈现的资料，大巴黎地区今天塞车长度约350公里，远高于平常的200公里。

许多法国上班族今天再度无法顺利抵达工作岗位。市区的脚踏车道挤满单车和电动机车，巴黎大众运输公司（RATP）赞助通勤者替代方案，和数家叫车公司合作或提供其他运输选项。数所学校也停课，只提供日间看顾，但参与罢工的教师比昨天少。

根据法国内政部估计，昨天全国共有约80万人走上街头，抗议总统马克宏（Emmanuel Macron）的统一年金制度改革计画，将迫使数以百万计公务员和民间劳工法定退休年龄远高于原本的62岁。法国最大公务员工会「法国总工会」（CGT）则估计，昨天示威群众达150万人。

法国卫生部长布辛（Agnes Buzyn）今天接受欧洲第一电台（Europe 1）访问时说，政府已经「听到」抗议者的愤怒，9日将与工会领袖会面讨论改革计画。

立场较强硬的法国「劳工力量工会」（FO）秘书长维里耶（Yves Veyrier）昨天警告，政府若不采取正确行动，罢工可能至少持续至9日。

许多法国民众已预期周末会遭遇其他日常运作中断情况，包括油料供应短缺，因为全国8座炼油厂多数已遭工会封闭。

法国4大工会今天召开会议后，法国总工会代表裴里特（Catherine Perret）告诉记者：「所有人10日上街头，再1天…罢工和抗议行动。他们（政府）没预料到我国社会的不满程度，他们最好赶快提出一些回应。」

© 2019 AFP