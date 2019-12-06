美10月贸易赤字创17个月新低 自中国进口摔3年谷底

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（法新社华盛顿5日电） 根据今天公布的官方数据，美国10月贸易赤字意外降至17个月来最低水准，朝总统川普的政策目标迈进。其中自中国进口额骤降至3年新低，反映9月美国对中国加徵关税带来的冲击。

美国商务部公布，10月出口额较前月略减0.2%，降至2071亿美元；其中大豆出口锐减42%，飞机发动机、卡车和工业用品的国外需求也下滑。

美国10月进口额萎缩幅度更大，较前月减少1.7%至2543亿美元，为4月以来最低水准。其中进口的汽车零件缩减8亿美元，手机减少4亿美元，玩具和运动用品则下滑3亿美元。

这使得美国10月贸易赤字较前月减少7.6%，降至472亿美元，为去年5月以来最小规模，并低于经济学家平均预估的485亿美元。

在美中贸易谈判迟未达成协议之下，10月美国自中国进口额较前月萎缩4.8%，降至3年来最低的353亿美元。对中国出口额更锐减17%，跌剩74亿9000万美元，创接近1年来最低纪录。这使得10月美中贸易逆差缩小0.8%至278亿美元，为7个月来新低。

反观10月美国自欧洲联盟（EU）进口额则增至史上最高水准，自俄罗斯进口额也达到5年来新高。

不过经济学家预估，美国总体进口额未来几个月很可能反弹。RDQ经济公司（RDQ Economics）在客户报告中写道：「美国贸易赤字显着萎缩只是暂时性，因为美国经济运作已接近全产能，…且消费者需求仍继续扩张。」

© 2019 AFP