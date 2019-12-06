花滑大奖赛总决赛 羽生失误陈巍暂领先

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（法新社杜林5日电） 美国花式滑冰选手陈巍今天在国际滑冰总会花式滑冰大奖赛总决赛男子单人短曲项目中完美演出，以110.38分暂时领先；日本花滑明星羽生结弦因连跳失误，以97.43分居次。

国际滑冰总会花式滑冰大奖赛（ISU Grand Prix）总决赛于12月5日到8日在义大利杜林（Torino）举行。

将于12月7日满25岁的羽生结弦是2013年到2016年大奖赛总决赛的连续4届金牌得主。2017年及2018年，他因伤两度缺席总决赛，今年卷土重来，争取个人第5面大奖赛总决赛金牌，若能成功，将是大奖赛总决赛历来第一位获得5金的选手。

陈巍是2017年及2018年大奖赛总决赛冠军，今年挑战3连霸。他在短曲「波希米亚人」（La Boheme）中滑得从容，3个跳也成功落冰。

陈巍得到110.38分，是他个人短曲项目最佳表现，也是今年赛季最高分，比羽生结弦于2018年创下的世界纪录只差0.15分。

羽生结弦身为两届冬季奥林匹克运动会花滑男单项目金牌得主，以流畅生动的风格演绎「秋季」（Otonal），但未能顺利完成后外点冰4周跳（4T）与后外点冰3周跳（3T）的连跳，失分甚多。

今天比赛的一个亮点是法籍选手艾莫兹（Kevin Aymoz），根据国际滑冰总会资料，他目前世界排名第17名，在短曲项目中获得个人最佳的96.71分，暂居第3。

选手们接下来将于7日继续在长曲项目竞技，短曲与长曲分数加总，将决定最终金牌得主。（译者：曾依璇/核稿：卢映孜）

© 2019 AFP