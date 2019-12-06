苏丹新总理访华府 盼美修改资助恐怖主义名单

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（法新社华盛顿5日电） 苏丹文人政府新总理哈姆杜克（Abdalla Hamdok）今天造访华府，是苏丹1985年来首例。他认为美国在将苏丹自资助恐怖主义国家名单除名方面，已有进展。

历经数十年军事统治，苏丹8月改由哈姆杜克领导的过渡政府接手治理，哈姆杜克也着手进行富野心的改革，并提出各项和平倡议。他也成为苏丹自1985年来第一位拜访华府的领导人。

中止逾20年后，美国昨天同意全面恢复与苏丹的正式外交关系，但仍认定苏丹是资助恐怖主义的国家。这一点令潜在投资人对苏丹踌躇不前，以免遭世界最强经济体报复。

哈姆杜克在华府智库大西洋理事会（Atlantic Council）表示：「在华府的过去两三天，没人想碰的重大议题是将苏丹自资助恐怖主义国家名单除名。」

在英国受教育的哈姆杜克曾任苏丹外交官和联合国官员。他指出，受「黑名单」冲击的不仅有投资，还有苏丹获免除外债及进一步「开放」国家的可能性。

不过，哈姆杜克透露，相关讨论「进展良好」。他指出：「我们在这方面取得进展，希望能达成结论。」

部分美国官员发声支持哈姆杜克，但他们提醒，将特定国家自资助恐怖主义国家黑名单移除属法律程序，审核期间为6个月。（译者：黄靖贻/核稿：陈韵聿）

© 2019 AFP