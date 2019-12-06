英法德控伊朗开发可搭载核武飞弹 伊外交部长驳斥

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（法新社柏林5日电） 英国、法国和德国近日联合致函联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres），指控伊朗开发可搭载核武的弹道飞弹，遭伊朗外交部长查瑞夫驳斥。他今天表示，相关说法是「重大谎言」。

英法德3国的常驻联合国代表在信中指出，伊朗的行动「不符合」与2015年伊朗核协议相关的联合国决议。

不过，查瑞夫（Javed Zarif）在推特上发布贴文指出，欧洲是在掩饰他们在遵循核子协议方面「可悲的无能」，且「向美国的霸凌行径低头」。

信中还援引今年4月在社群媒体流传的影片，画面显示「技术上可搭载核子武器」的新型中程弹道飞弹Shabab-3试射情形。

英法德3国的常驻联合国代表还提到今年的其他3次试射，包括新型中程弹道飞弹Borkan-3在8月2日交由「青年运动」（Houthi）试射。「青年运动」是伊朗支持的叶门什叶派激进团体。

欧洲3国常驻联合国代表致古特瑞斯函的发函日期标示为11月21日。信件作者指出，这些试射是「伊朗弹道飞弹技术长久发展以来的最新进展」。（译者：黄靖贻/核稿：陈韵聿）

© 2019 AFP