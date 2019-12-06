还不起欠中国巨债 马尔地夫寻求外交解决

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（法新社可伦坡6日电） 马尔地夫外交部长今天表示，由于前政府向中国大量举债，却未预备充分还款规划，使得马尔地夫面临偿债困难。因此新政府正寻求「外交」解决方式，盼重组积欠中国的债务。

环礁岛国马尔地夫幅员虽小，却处于战略重要位置。亲中国的马尔地夫前强人总统雅门（Abdulla Yameen）在任5年内大量依赖北京金援，继任的执政党则指控中国在马尔地夫掠夺土地。去年底卸任的雅门今年11月已因贪污罪被判处5年徒刑，并处以500万美元罚金。

马尔地夫外长夏希德（Abdulla Shahid）今天对记者表示，中国是大方的金援国，但马尔地夫政府向中国的直接借款及政府担保国有企业向中国的贷款总额，合计已达约14亿美元（约新台币427亿元），对人口仅34万的马国是庞大负担。

正在斯里兰卡首都可伦坡进行访问的夏希德说：「（雅门领导的）前政府借贷规模不合理，造成我们陷入困境。但我们可透过外交方式解决，或许未来能够债务重组。我正和中国政府联络，我有信心我们能获得外交谅解。」

夏希德此行和斯里兰卡新任兄弟档领导人总统戈塔巴耶．拉贾帕克萨（Gotabaya Rajapaksa）和总理马辛达（Mahinda Rajapaksa）举行会谈。马辛达上回在2005至2015年执政担任总统期间，也向中国大量借贷。

斯里兰卡前任政府在2017年12月将南部赫班托达港（Hambantota Port）租给一家中国企业长达99年，因政府为了兴建这座亏钱的港口向北京举债14亿美元，却无法履行债务。

新总统戈塔巴耶曾公开表示，他反对将这个战略性国家资产交到中国手上，并希望能重谈交易。但他未提供更多细节。

© 2019 AFP