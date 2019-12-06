阿根廷新政府偏左 巴西吁南美莫倒退

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（法新社巴西班托龚萨福市5日电） 阿根廷左倾的政府即将就任。右派的巴西总统波索纳洛今天催促南美4国组成的「南方共同市场」继续改革，「不要接受意识形态的倒退」。

波索纳洛（Jair Bolsonaro）在南大河州班托龚萨福市（Bento Goncalves）与来自阿根廷、乌拉圭、巴拉圭领袖开会时做出上述发言。

「南方共同市场」（Mercosur）是由巴西、阿根廷、巴拉圭、乌拉圭组成的贸易共同体。

近期的选举结果暴露出「南方共同市场」内部意识形态分裂，尤其是在巴西与阿根廷两个较大成员国之间，这可能会妨碍「南方共同市场」正式签署与欧盟的自由贸易协定。这项协定是于今年6月达成。

波索纳洛说：「我们必须实现改革，改革能给『南方共同市场』带来活力，而不是接受意识形态的倒退。」他这番话明显是在指涉近期当选阿根廷总统的艾柏托（Alberto Fernandez），艾柏托明显左倾。

波索纳洛无意出席艾柏托下周的就职典礼。波索纳洛昨天表示，阿根廷若与巴西关系紧绷，会比巴西损失更大。

巴西是阿根廷最大贸易伙伴；阿根廷则是巴西的第3大贸易往来国，仅次于中国及美国。

巴西因担心艾柏托从前任总统马克里（Mauricio Macri）手中接下严重经济危机烂摊子，会退而求助于保护主义，曾扬言退出「南方共同市场」。

马克里出席任内最后一次「南方共同市场」峰会时表示，这个贸易共同体应继续洽谈其他贸易协定，好让成员国与全球经济接轨。（译者：曾依璇/核稿：陈亦伟）

© 2019 AFP