麻疹疫情酿63死 萨摩亚逮捕反疫苗人士

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（法新社威灵顿6日电） 萨摩亚麻疹疫情至少已酿63死，不少人认为反疫苗运动助长疫情恶化。当局今天警告，将不会容忍反疫苗宣传。昨天一名男子才因为在社群媒体上反对大规模施打麻疹疫苗而遭逮捕。

萨摩亚麻疹疫情10中旬爆发，目前已至少有63人死亡，死者多为孩童。不少人将疫情危机归咎于「反疫苗人士」（anti-vaxxer），也就是说服家长别让孩子接受预防接种的人。

人口约20万的萨摩亚今天经历第二天封锁，以利政府及救护人员为尽可能多的民众施打疫苗。

萨摩亚通讯部部长杜帕（Afamasaga Rico Tupai）指出，反疫苗人士散布阴谋论、阻碍国内空前的公共卫生动员。他告诉纽西兰电视台（TVNZ）：「很不幸，反疫苗人士一直拖慢我们的脚步。」

杜帕表示：「我们已有孩子过世，他们在万不得已的情况下才到医院。我们后来发现，他们的家庭也受反疫苗讯息影响，这就是为什么他们将孩子留在家中。」

为支持其强硬措辞，萨摩亚当局昨晚逮捕有高网路声量的反疫苗人士塔马塞塞（Edwin Tamasese），控诉他煽动群众反抗政府命令。

官员表示，塔马塞塞之所以遭逮捕，是因为无视当局先前屡次警告。

塔马塞塞未受过医学训练，却在个人脸书页面上抨击预防接种措施，甚至提倡江湖术士疗法，例如以木瓜叶萃取物治疗麻疹。

塔马塞塞在被捕前的最后一则贴文声称，政府雷厉风行为民众施打疫苗是犯下「对我们人民的最大罪行」。他还宣称维他命C即足以拯救孩童。

这则缺乏科学根据的贴文获超过7000次分享、评论和互动。

© 2019 AFP