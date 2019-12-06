2020美国总统初选 前国务卿表态挺拜登

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（法新社华盛顿5日电） 在2004年大选输给美国前总统小布希（George W. Bush）的前国务卿凯瑞（John Kerry）今天表态，支持前副总统拜登（Joe Biden）代表民主党出面角逐明年的白宫大位。

75岁的凯瑞在声明中说，拜登「是我国现在亟需的总统」。他表示：「全球现在更需要某个能在上任第一天就展开极艰辛的工作，把川普拆解开来的世界拼凑回来的人，我以前从未看过这种情况。」

拜登曾长期担任德拉瓦州联邦参议员，后来成为时任总统欧巴马的副手。前麻萨诸塞州联邦参议员凯瑞在欧巴马第2任期担任国务卿。他和拜登也曾在参议院一起服务超过20年。

根据真清晰政治网站（RealClearPolitics.com）的全国平均民调，77岁的拜登目前在2020年民主党初选支持率中领先。

凯瑞表示：「我不随便表态支持。为了让我国成为对人民更公平、让世界更安全的国家，拜登跟我都投身公职。我看着身为参议员、政治家及副总统的拜登做到这点。」

「拜登会在明年11月打败川普，他是有智慧的参选人，并起身修补川普破坏的事物，恢复我们在世界的地位，并改善我国劳动者的生活。」

他说他明天会在明年2月举行首场民主党总统初选的爱阿华州与拜登同台，8日和他一起前往同样较早初选的新罕布什尔州。

© 2019 AFP