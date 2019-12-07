丹麦甜心宣布澳网后退休 称与健康状况无关

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（法新社巴黎6日电） 曾登女网世界排名第一的「丹麦甜心」瓦芝妮雅琪（Caroline Wozniacki）今天宣布，将在下个月的澳洲网球公开赛后退休。

瓦芝妮雅琪表示，她退休与健康状况无关，称希望与丈夫大卫李（David Lee）更加享受场外生活。大卫李是前美国职篮NBA球员。

29岁的瓦芝妮雅琪生涯3度打进大满贯赛单打决赛，唯一一次夺冠就是在去年澳网。

瓦芝妮雅琪2005年以15岁之龄转职业，2010年10月爬上世界排名第一，球后宝座坐了71周。她到目前为止拥有30座WTA单打冠军，包括2017年在新加坡举行的WTA 年终总决赛封后。瓦芝妮雅琪去年10月透露罹患类风湿性关节炎。

瓦芝妮雅琪曾连续11个赛季世界排名保持在前20。由于伤势影响加上今年状态欠佳，目前世界排名掉到第37，她今年只打进一场决赛。

瓦芝妮雅琪在Instagram写道：「我在场上的所有梦想都达成了。我总是告诉自己，一旦时机成熟，除了网球我还有很多想做的事，现在该是去达成的时候了。」

「最近几个月，我发现人生还有更多我想在场外完成的事。」

「嫁给大卫是那些目标之一，与他共组家庭，同时继续环游世界，并且协助大家更认识类风湿性关节炎（计画即将推出），这些都是让我继续前进的热情所在。」

© 2019 AFP