北极海冰消褪 56头北极熊进逼俄偏远村落

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（法新社莫斯科6日电） 环保人士和当地居民表示，由于北极海冰消褪，致使56头北极熊因无法在冰上活动而聚集在俄罗斯北部一处偏远村庄外围，居民特地设置一处喂食点，希望能防止北极熊进村。

世界自然基金会（World Wildlife Fund）俄罗斯分会表示，这样的现象肇因于气候变迁，因为不寻常的温暖气温阻碍海岸结冰。

基金会指出，56头北极熊聚集在俄罗斯东北角楚科加地区（Chukotka）小村庄洛伊凯比（Ryrkaipy）附近一平方公里的区域。

洛伊凯比居民不到千人，由于担心北极熊进入村庄，当地已经安排巡逻人员监控北极熊的动向。

基金会在声明中表示，北极地区人类和掠食动物接触的频率正在增加，「主因是气候变迁导致海冰区域减少；少了冰层覆盖，动物就被迫上岸觅食」。

当地居民将海象尸体集中在一个定点，以防北极熊游荡到村子里面。

当地北极熊巡逻队队长米南科（Tatyana Minenko）告诉俄罗斯新闻社（RIA Novosti）：「我们用沿岸收集到的海象尸体设置了一个喂食点。大部分的熊都很瘦，里头有成熊也有幼熊，还有母熊带着不同年龄的幼熊。」

她说：「要是没有大范围的结冰，海冰就无法形成，这些熊就会继续留在沿岸地带。」（译者：李佩珊/核稿：陈亦伟）

© 2019 AFP