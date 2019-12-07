嫌马桶冲不干净 川普指示解决水压问题

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（法新社华盛顿6日电） 美国总统川普今天在白宫会议上表示，他已经锁定美国马桶要「冲10次、15次水」的问题。他还说，已指示监管当局放宽用水管制。

川普在高阶会议上表示，政府「认真看待」全国浴厕的水压问题。他的声音和提供的大量细节，显示他相当重视这个议题。

大半辈子都在从事房地产开发和建设的川普，对高阶官员及受邀企业家演讲时，用大部分的时间谈论冲水问题。

川普表示：「你打开水龙头，然后没有任何水。他们洗澡，结果水用滴的出来，用滴的出来，非常安静地滴出来。」他接着宣称：「民众冲马桶要10次、15次，而不是一次。」

川普表示：「你几乎无法洗手，水龙头几乎没有水流出来。」他还说，他已经指示美国环境保护署（EPA）放宽用水管制。他说：「我们认真看待你开水龙头后的水槽、莲蓬头等卫浴设备。」

川普还说，沙漠地区可能需要节水，但「许多州的大部分地区会有水下来，那叫做下雨，人们不知道怎么处理它」。

川普继续把焦点放在管制妨碍日常生活的问题上，再度批评推动传统灯泡换省电灯泡活动。他说省电灯泡「不会让你看起来一样好看，对我这种重视外貌的人来说，这点当然很重要，它会让你看起来橘橘的，我不想看起来橘橘的，有人注意到吗」？

不像他在讲马桶，川普这次明显开玩笑地说：「所以，至少得在我在白宫待的那几个房间换掉那种灯泡。」

© 2019 AFP