布干维尔岛结束公投 将决定是否独立

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（法新社雪梨7日电） 南太平洋小岛布干维尔（Bougainville）今天结束为期两周的历史性公投，待计票结果出炉后将决定是否从巴布亚纽几内亚（Papua New Guinea）独立。

法新社报导，布干维尔官员估计，境内与境外的20万7000名登记选民「绝大多数」都有投票，澳洲、索罗门群岛（Solomon Islands）和巴布亚纽几内亚其他地区都有为布干维尔民众设置投票所。

这次公投是2001年结束10年残暴内战的和平协议核心。这场布干维尔叛军、巴纽安全部队及外国佣兵之间的战争，造成多达2万人丧命、数千人流离失所。

布干维尔两周前开始举行公投时，投票所洋溢愉快气氛，民众被要求选择获得更多自治权，或是从巴纽独立。虽然没有可靠的出口民调，但各界普遍预期选民偏好独立，公投结果预计下周出炉。

若选民确实选择独立，公投结果将需要巴纽国会批准，巴纽总理马拉普（James Marape）将需要谨慎处理这个多元化国家的期望。

巴纽首都莫士比港（Port Moresby）部分人士忧心布干维尔可能开创先例，刺激其他的独立运动。但拒绝公投结果可能重燃旧恨，扼杀和平进展。

© 2019 AFP