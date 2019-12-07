美众院挺以巴两国方案 给以色列警告

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（法新社华盛顿6日电） 美国联邦众议院今天通过决议，支持目的在解决以色列与巴勒斯坦冲突的「两国方案」，这对正考虑并吞约旦河西岸的以色列总理尼坦雅胡以及支持他的美国总统川普都是个警告。

以在野民主党占多数的众议院依据政党路线大举通过「两国方案」（two-state solution）决议，等同警告一向坚定支持尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的川普。

这是众议院首度通过有关约旦河西岸兼并问题的决议。众议院表示，「两国方案」既可确保以色列作为一个犹太人的民主国家持续存在，又可实现巴勒斯坦人民拥有自己国家的合理愿望。

决议文提到，美国应劝阻以色列及巴勒斯坦采取难以和平解决冲突的举动，包括单方面并吞领土，或企图在不与以色列谈判的情况下让巴勒斯坦取得国家地位。

民主党籍的众议院外交事务委员会主席恩格尔（Eliot Engel）自称长期支持以色列，也赞成美国驻以色列大使馆从特拉维夫（Tel Aviv）迁到耶路撒冷，但他斟酌着表示，当时攸关美国自身政治利益的决定胜过了美国的安全问题。

川普决定把大使馆迁到主权备受争议的耶路撒冷，等于承认耶路撒冷是以色列首都，国际社会纷纷反对，巴勒斯坦人也强烈不满，当时美国驻外人员的人身安全风险升高。

恩格尔说：「我们这些热烈支持以色列的人会明白『两国方案』比较适合以色列，『两国方案』不仅对巴勒斯坦人好，对犹太人也好。」

但执政的共和党认为，民主党通过决议是不当介入以色列的决定，促使巴勒斯坦人挑起煽动，还对此视而不见。

© 2019 AFP