花滑大奖总决赛 中国组合包办双人滑冠亚军

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（法新社杜林6日电） 中国花式滑冰运动员隋文静与韩聪今天在花滑大奖赛总决赛双人滑项目夺金，同样来自中国的彭程与金杨则抱回银牌。

国际滑冰总会花式滑冰大奖赛（ISU Grand Prix）总决赛于12月5日到8日在义大利杜林（Torino）举行。

隋文静与韩聪是2017年及2019年世界花滑锦标赛（ISU World Championships）双人滑项目冠军，也是2018年冬季奥林匹克运动会双人滑亚军，却是首度在大奖赛总决赛夺冠。两人在这个赛季的大奖赛日本站及中国站也都夺金。

虽然韩聪在自由滑出了错，他与隋文静仍以7.42分的大分差稳稳胜过彭程与金杨搭档，两个组合分别以211.69分及204.27分拿下金、银牌；俄罗斯的米希纳（Anastasia Mishina）与加利亚莫夫（Aleksander Galliamov）抱铜。

在女子单人滑的短曲项目，日本选手纪平梨花于6名选手中敬陪末座，她去年在大奖赛总决赛夺金，今年出师不利，在短曲开场的3周半跳（3A）就失误，然后又在后内点冰3周跳接后外点冰3周跳（3F-3T）的连跳中摔倒，最后取得70.71分，替自己的卫冕战蒙上阴影。

暂时领先的是16岁的俄罗斯选手柯斯托纳亚（Alena Kostornaia），她在这场比赛中以85.45分创下新的女子单人滑短曲世界纪录；俄罗斯籍的奥运金牌得主萨奇托娃（Alina Zagitova）以79.60分居次。

在短曲之后，女子单人滑将于7日继续进行自由滑竞技，两项分数加总才能决定最后胜负。（译者：曾依璇/核稿：陈昱婷）

© 2019 AFP