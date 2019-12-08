不满示威者遭屠杀 伊拉克群众再上街持续怒吼

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（法新社巴格达7日电） 伊拉克经历昨天造成20名示威者丧生的「屠杀」攻击后，数以千计民众今天参与巴格达及南部几场抗议活动，心情沉重却坚不退缩。

什叶派教士萨德（Moqtada Sadr）在纳加夫（Najaf）的住处昨天遭武装无人机攻击后，抗议活动面临一个令人忧心的转折点。

这场10月爆发的反政府运动是伊拉克数十年规模最大、最致命的抗议，但现在，最初反贪腐诉求恐因此变调，萨德办公室人员也警告，这类攻击有引发「内战」之虞。

而更早之前，据目击证人说法，身分不明的枪手昨夜攻击抗议民众过去数星期以来扎营的大楼，并从大楼上方朝安全部队驻扎的席奈克桥（Al-Sinek Bridge）开火。

医疗人员表示，昨天晚上有20名示威者当场死亡或后来伤重不治，另有4名警察殉职。一整夜下来，还有数十人受伤。

目击证人说:「他们朝示威者无情、残酷地开枪，不让我们疏散伤者，根本是屠杀。」

法新社汇整医疗人员、警方及人权团体所提供的数据，伊拉克示威死亡人数迄今已超过450人，并有近2万人受伤。

示威者担心，他们当初发动反贪活动的正当性恐将蒙上阴影，走向失序的境地，更担心牵扯上任何党派色彩。

这是因为昨晚攻击过后，大批群众前往解放广场（Tahrir Square）力挺示威者，当中许多人似是萨德所率领的民兵组织「和平旅」（Saraya al-Salam）成员。

萨德是出了名的善于煽动，原是当今伊拉克政府的主要支持者之一，后却支持抗议民众。

萨德要追随者走上街头「保卫」示威者，没料到几个小时后，萨德的住处便遭无人机攻击。

萨德住家外墙损毁，但他人在伊朗，并未遭到波及。发言人欧贝迪（Salah al-Obeidi）表示：「这是非常明显的攻击，还可能在伊拉克挑起战争，甚至是内战。」

紧张氛围持续至今天，目击证人表示，整车武装人士短暂封锁解放广场附近主要道路，开火并大声吼叫。当局已在街头部署军事人员。

在更南部的奈西利雅（Nasiriyah），一般的集会也涌进大批民众，同样对昨天的发展表达不满情绪，发声与「巴格达的民众站在一起」。

© 2019 AFP