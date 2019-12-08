印度新德里工厂恶火酿至少43死 22年来最惨重

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（法新社新德里8日电） 印度首都新德里拥挤的旧城区今天发生一起重大火灾，烧毁一家袋子制作工厂，造成至少43人死亡。受困火场的有数十名在厂内睡觉的工人。这起火灾据信是德里22年来最严重。

法新社报导，今天这场大火是德里自1997年有59人葬身于电影院火海以来，伤亡最惨重一次。在德里，这类造成重大伤亡的意外事件通常可归咎于恶劣的城市规划，以及建筑物和安全法规执行不佳。

泪流满面的死者亲属表示，大约早上5时即接到工人的绝望来电。他们在电话另一头迫切哀求将他们自阴暗的火海地狱救出。位于商业中心萨达尔巴扎（Sadar Bazar）的火灾现场原本就照明不佳。

官员指出，工厂所在的4层楼建筑内另有其他生产单位，产品包括书包和各式包装材料，所堆积物品助长火势蔓延。

目击者哈里尔（Mohammed Khalil）认为，造成伤亡的主因是窒息。

哈里尔说：「大火发生后，人们无处逃生。我相信很多人都睡着了。烟雾弥漫，他们因此窒息而死。」

在附近医院的太平间外，着急的亲友们群聚，忙着辨识尸体。

印度总理莫迪（Narendra Modi）在推特发布贴文表示，这场大火「极其恐怖」。当局宣布，将提供受害者家属和幸存者经济援助。（译者：林沂锋/核稿：陈韵聿）

© 2019 AFP