新德里工厂暗夜燃起熊熊大火 至少夺35命

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（法新社新德里8日电） 印度警方今天表示，首都新德里一间工厂惨遭祝融之灾，至少35人丧命，死亡人数预计还会进一步攀升。

新德里旧城区今天凌晨窜出火舌，在此处狭窄拥挤的巷弄中，林立许多小型的加工和储藏空间。

新德里副消防局长乔杜里（Sunil Choudhary）说：「我们在大火发生后已救出至少50人。」

得里一名资深警官说，后来又有8或9人被救出，获救人数增至至少58人。

乔杜里说，这些人是「在这栋4或5层楼的建筑物里睡觉的工人和工厂人员」，还说火势已被扑灭，但搜救行动仍在进行中。

消防官员说，要进入这间阴暗、狭小的厂房非常困难。这栋建筑物坐落在商业中心萨达尔巴扎（Sadar Bazar），里头塞满了书包和包装材料。当局目前还不清楚起火原因。

警方表示：「所有获救者都已送到附近医院，目前已有35人死亡，另外还有些人的伤势严重。」

「火灾发生时，大多数死者都是在睡梦中窒息而死。」

地方新闻频道播出的画面显示，消防人员将受害者带出狭窄巷弄，送上在附近待命的救护车。

警方表示，由于「许多人情况危急」，死亡人数恐怕还会持续增加。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

© 2019 AFP