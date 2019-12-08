沙乌地空军受训生开枪酿3死 犯案前传开趴播屠杀影片

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（法新社迈阿密7日电） 「纽约时报」今天报导，赴美国受训的沙乌地阿拉伯军校生沙姆拉尼（Mohammed al-Shamrani）在美国海军基地开枪滥射前一天，曾在晚餐派对上播放大规模枪击案影片。

沙姆拉尼昨天在佛罗里达州彭萨科拉（Pensacola）海军基地（Naval Air Station）教学大楼大开杀戒，造成3人死亡、8人受伤，包括两名前往处理此案的副警长。

随着当局调查枪手是否有任何同伙，美国总统川普告诉记者：「我们正在厘清当时究竟发生什么事、是一人还是多人犯案，我们将迅速深入调查，追根究柢。」

纽时并未针对这场晚餐派对提供额外细节。报导说，这项消息来自调查简报人员。

追踪圣战士媒体的赛德情报集团（SITE Intelligence Group）确认枪手是沙姆拉尼，说他犯案前曾发表简短宣言。沙姆拉尼推文说自己反对邪恶，而美国整体已成「邪恶之国」，他恨美国「每天支持、资助及从事犯罪，不只针对穆斯林，而是针对全体人类。」

沙姆拉尼也在推文中谴责美国支持以色列，并引用盖达组织（Al-Qaeda）已故领导人宾拉登（Osama bin Laden）的话。他的推特帐号已被封锁。

纽时援引不具名资深美国官员表示，没有恐怖组织宣称犯下这起攻击案，枪手与恐怖主义也没有明显连结。

然而，赛德情报集团主任卡兹（Rita Katz）推文说：「因为伊斯兰国（ISIS）现在已经没什么可失去的，无论攻击者的潜在效忠对象为何，如果它宣称犯案，也没什么好意外。」（译者：侯文婷/核稿：刘文瑜）

© 2019 AFP