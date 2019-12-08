缅甸举行壮观佛教布施大会 3万僧侣齐聚瓦城

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（法新社瓦城8日电） 缅甸瓦城今天举行一场壮观的佛教布施大会，3万名来自缅甸和泰国的僧侣一早在冷冽气温中进行托钵斋僧。由于活动由曾爆发挪用公款丑闻的泰国法身寺协办，因此受泰国方面关注。

位在缅甸中部历史悠久的瓦城是佛教重镇。今天在瓦城附近的机场举行的布施大会，除了有众多赤足僧侣参加，还有来自12个国家的佛教高层人士聚集。

当太阳升起时，着藏红色和栗色僧袍的僧侣在足球场大小的场地形成一片壮观人海，他们冥想、祈福及接受布施。

根据一份声明，这场活动是为了加强「（缅泰）两国僧侣及佛教徒之间的关系」，并强化区域的僧侣文化。

这场布施大会是2015年来第3场，也是规模最大的一场。24岁缅甸僧侣吴苏南达（U Thu Nanda，译音）说：「我希望未来几年可以继续举办更大的活动」。

主办单位之一是位在泰国北部占地庞大的法身寺（Dhammakaya Temple）。泰国警方曾在2017年将法身寺围困2周，因数千名警察试图逮捕被控共谋挪用3300万美元（约新台币10亿元）的前住持法胜（Phra Dhammachayo）。但藏身寺院中的法胜一直没被找到，法身寺则维持运作。（译者：林沂锋/核稿：张正芊）

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