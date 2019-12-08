缅甸被控灭绝洛兴雅 翁山苏姬亲自辩护创首例

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（法新社海牙8日电） 人口大多是佛教徒的缅甸被控对国内穆斯林少数族裔洛兴雅人进行种族屠杀，前缅甸民主象徵翁山苏姬将在荷兰海牙国际法院为本国政策辩护，据信是首位亲征国际法院的国家领导人。

西非国家甘比亚（Gambia）将代表伊斯兰合作组织（Organisation of Islamic Cooperation）的57个成员国，要求联合国主要司法机构「国际法院」（International Court of Justice）采取紧急措施，以阻止缅甸境内「持续发生的种族灭绝行动」。

不过，诺贝尔和平奖得主、缅甸文人政府领导人翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）的办公室近日表示，翁山苏姬将亲率团队前往位于荷兰和平宫（The Peace Palace）的国际法院。此决定被视为极度不寻常。

法界专家表示，翁山苏姬将是国际法院于第二次世界大战结束后1946年成立以来，第一位亲上发言台的国家领导人。国际法院专门处理联合国成员国之间的争讼。

法院将自10日起对洛兴雅（Rohingya）案进行为期3天的听证，翁山苏姬将出席并亲自向法官作说明。荷兰莱登大学（Leiden University）国际法助理教授罗斯（Cecily Rose）告诉法新社，翁山苏姬的行动计画「前所未见，且非常不智」。

罗斯指出：「从来没有国家让政治人物率领法律团队前往国际法院。」

此外，罗斯认为，尽管翁山苏姬毕业自牛津大学，教育背景「令人印象深刻」，但她「缺乏法律专业，在法庭上将完全迷失。」（译者：李晋纬/核稿：陈韵聿）

© 2019 AFP