美国与塔利班在杜哈恢复和谈

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（法新社杜哈7日电） 美国和塔利班双方表示，华盛顿当局今天在卡达首都杜哈与阿富汗民兵组织塔利班恢复和谈。美国总统川普于3个月前突然宣布，可能终结美国历时最长久战争的双方间和谈已破局。

今年9月，美国与塔利班（Taliban）似乎即将签署协议，美方同意自阿富汗开始撤离数千名美军，换取塔利班保证，不让好战分子利用阿富汗作为攻击美国及其盟邦的基地。

当时各界原本预期，双方签署协议将可为塔利班与喀布尔政府迈向直接对话铺路，且最终可能让历时逾18年战争达成和平协议。

但在一名美军遇袭丧命后，川普于当月突然宣布长达一年的谈判「破局」，并取消双方原订在马里兰州总统度假地点大卫营（Camp David）举行的秘密会谈。

简报和谈努力的美方消息人士表示，「美国今天在杜哈恢复谈判，聚焦于讨论减少暴力议题，这可促成阿富汗内部谈判以及停火。」

塔利班在卡达的发言人夏亨（Suhail Shaheen）于推特（Twitter）帐号，证实双方恢复和谈，声称双方从破局处恢复对话。

夏亨写道：「谈判围绕在签署协议和相关议题。明天将会继续谈判。」

© 2019 AFP