美国经济表现强劲 联准会料维持利率不变

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（法新社华盛顿8日电） 尽管拉丁美洲和欧洲经济停滞不前，中国经济放缓程度也开始令人担忧，但美国经济年底展现强劲力道，美国联邦准备理事会在今年最后一场政策会议，几乎确定将维持利率不变。

美国11月就业报告表现亮丽，超越经济学家预测，显示未受美国总统川普不留情打贸易战及美国消费支出出现放缓迹象等利空影响，并凸显美国劳动市场的强韧程度。

这也证明，美国联准会（Fed）10月决定，今年3度调降基准利率后，暂停行动是对的。决策官员如今可以安心观望明年初经济表现如何。

订定货币政策的联准会「联邦公开市场委员会」（FOMC）将在11日结束2天会议后，于美东时间当天下午2时宣布利率决定，并将发布最新经济季度预测报告。

自从联准会10月会议结束以来，美国央行官员持续表明货币政策处于「适当位置」。但若美国经济前景出现「重大变化」，可能引发联准会再度行动。

联准会主席鲍尔（Jerome Powell）11月在一场演说中表示∶「在美国经济长期扩张的现阶段，我认为情况远优于水杯半满。」

目前美国消费者支出与信心皆强健，房市已好转，受雇者持续增加也使得失业率维持低落，因此虽然美国第3季国内生产毛额（GDP）成长速度放缓，但仍比原先担心的要好。

纽约联邦准备银行（Federal Reserve Bank of New York）预测的美国未来12个月经济衰退机率也开始下降，尽管仍处于约1/3的高档。

美国经济展望是否会出现重大变化，取决于美中贸易冲突如何发展。若华府与北京设法达成部分贸易协议，或至少停止敌对态度，则不确定性消失，可为企业带来一大助力。（译者：侯文婷/核稿：张正芊）

© 2019 AFP