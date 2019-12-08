芝麻街50岁 获颁甘乃迪中心荣誉奖

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（法新社华盛顿8日电） 美国长寿儿童电视节目芝麻街今年满50岁，不仅已在超过150个国家播出，更持续随时代演变加入新元素。它也是首个获美国文化界大奖「甘乃迪中心荣誉奖」肯定的电视节目。

电视制作人库尼（Joan Ganz Cooney）和心理学家莫里赛特（Lloyd Morrisett）1968年共同创办制作「芝麻街」（Sesame Street）的「儿童电视工作室」（CTW，后更名为「芝麻街工作室」）。1969年，「芝麻街」首播。

库尼和莫里赛特预定今天将出席在华府甘乃迪表演艺术中心（Kennedy Center Opera House）举行的甘乃迪中心荣誉奖（Kennedy Center Honors）颁奖典礼。

甘乃迪中心荣誉奖创立于1978年，每年颁发一次，表扬艺文界人士的终身成就和他们对美国文化的贡献。

除了甘乃迪中心荣誉奖，「芝麻街」已陆续赢得近200个「艾美奖」（Emmy Award）奖项。「艾美奖」在电视圈的重要性相当于电影界的奥斯卡金像奖。

法新社报导，自1969年开播以来，目前仅美国境内估计已有约8600万名儿童看过「芝麻街」，并透过巧妙结合真人实境、歌曲和偶戏等型态的演出，在各年龄孩童和名人嘉宾的欢乐陪伴下，学习英语、算术和行为准则等。

无论「芝麻街」的语言版本为何，或者在不同播映国家地区融入何种在地元素和重大议题，节目主要传达的讯息不外乎教育、包容接纳和善意的重要性。

纽约州雪城大学（Syracuse University）专研流行文化的汤普森（Robert Thompson）教授告诉法新社：「他们（制作团队）想到，如果你可以用30秒卖出牙膏和软性饮料，为何就不能用同样时间推销算术、ABC、良好礼节和行为？」

针对「芝麻街」各集节目内容，汤普森指出，它们「往往就像学校」，只不过是非常好玩、引人入胜的学校。此外，当「芝麻街」在美国公共电视网（PBS）播出，美国社会背景各异的孩童都能观赏，弥补学校教育的不足。

汤普森指出，「芝麻街」也强调多元性，甚至在保守的1970年代美国，节目中就有移民、说西班牙语的角色和有色人种。

不过，「芝麻街」之所以能长青，内容能随时代演进并融入各类受关注议题是重要因素。举例而言，原本不忌口的饼干怪兽（Cookie Monster）转而拥抱较健康的饮食方式；厌世奥斯卡（Oscar the Grouch）也不住在一般垃圾桶了，他的新家是资源回收桶。此外，美国版「芝麻街」今年还多了一个名叫卡尔利（Karli）的寄养儿童角色。他的母亲有药瘾。

「芝麻街」目前和HBO合作制作及播映，在美国公共电视网的播出则比HBO稍晚一些，未来则会在HBO Max上架。尽管影音平台百家争鸣，汤普森强调，「芝麻街」所传达的价值观「永远不会过时」。

© 2019 AFP