连18场比赛有20分5篮板5助攻 唐西奇追平纪录

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（法新社洛杉矶7日电） 美国职篮NBA达拉斯独行侠的唐西奇（Luka Doncic）今天缴出26分、6篮板、9助攻，助球队130比84击败纽奥良鹈鹕。

唐西奇连18场比赛有至少20分、5篮板、5助攻的成绩，追平「篮球大帝」乔丹（Michael Jordan）缔造的联盟纪录。

在唐西奇今天追平纪录之前，手握6枚冠军戒指的乔丹，是在NBA和美国篮球联盟（ABA）于1970年代合并以来，唯一达成这项成就的球员；在此之前，另一个能有连18场比赛有至少20分、5篮板、5助攻成绩的，是名人堂球星「大O」罗伯森（Oscar Robertson）。

独行侠今天在第3节打出40比14攻势，成为今天能够大胜的关键，他们今天获胜，近11场比赛拿下10场胜利，目前战绩16胜6败，仅次于20胜3败的洛杉矶湖人，在西区排名第2，而他们今天以46分的差距获胜，是他们本季次佳的表现。

独行侠先前曾以48分之差大胜金州勇士，也曾以42 分之差击败克里夫兰骑士，本季3度以40分以上差距拿下胜利，是队史最佳成绩。

独行侠今天6人得分达两位数，其中以唐西奇的26分最高，替补的马亚诺维奇（Boban Marjanovic）有15 分、16篮板的「双十」成绩，哈德威（Tim Hardaway Jr.）、布朗森（Jalen Brunson）都贡献14分，波辛吉斯（Kristaps Porzingis）、塞斯．柯瑞（Seth Curry ）分别进帐13分、11分。

鹈鹕则有4人得分达两位数，以瑞迪克（J.J. Redick）的15分最高，殷格拉姆（Brandon Ingram）、哈勒戴（Jrue Holiday）都攻下14分，海斯（Jaxson Hayes）则是进帐11分。（译者：李晋纬/核稿：蔡佳敏）

© 2019 AFP