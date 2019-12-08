10日后剩1位法官 世界贸易组织上诉机构濒临瓦解

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（法新社日内瓦7日电） 调解国际纷争一直是世界贸易组织（WTO）25年历史中的核心功能，但这个角色，近来却因美国不断反对而濒临瓦解。

在川普上台前，有时被称为世贸最高法院的世贸上诉机构「争端解决机构」（Dispute Settlement Body, DSB）就已是美国批评目标。

因担心裁决违反其利益，美国早从川普前任总统欧巴马政府开始即屡屡阻挠世贸任命上诉法官。

川普贸易团队不仅延续那项政策，甚至更升高对抗态势。

如果未来几天没有惊人发展，争端解决机构就会在11日停止运作。

正常状况下，争端解决机构有7位法官，但目前法官仅剩3位，是审理上诉所需的最低人数，而10日又会有2位法官退休。

世贸秘书长阿兹维多（Roberto Azevedo）昨天警告世贸面临严峻选择。

他说：「你可以重拾公正、有效、高效率的两阶段复审，那是多数会员想要的。」

「你也可以做出其他选择，对更多不确定性、不受限的片面报复、更少的投资打开大门。」

许多改革提案得到了广泛支持，但欧洲联盟（EU）主管贸易事务的执行委员马姆斯壮（Cecilia Malmstrom）说，由于世贸是共识决，美国不接受，就不会有解决方案。

她上月告诉欧洲议会：「这个争端，存在于世贸163个会员国与美国之间。」（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

© 2019 AFP