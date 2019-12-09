中国：新疆再教育营会持续提供居民职训

广告 继续浏览后续

（法新社北京9日电） 在若干疑为详述如何监管与控制新疆维吾尔人的爆炸性政府文献外泄后，中国今天为其在新疆所设的广大再教育营网络辩护，并表示会继续「教育训练」当地居民。

近日一些释出给国外新闻组织的解密档案显示，北京有缜密策略监禁少数民族，即便他们没犯罪，加上美国国会通过法案呼吁制裁涉及新疆争议举措的官员后，中国政府这几天启动宣传机制，强调在新疆政策措施的正当性。

中国国务院新闻办公室今天举行新疆议题的记者会，中共新疆维吾尔自治区党委副书记、自治区主席雪克来提．札克尔指出，「参加职业技能教育培训的人数是动态的，有进有出。境外一些媒体称新疆教培中心学员有上百万甚至200万，纯属捏造、毫无根据」。

他表示，参加「三学一去」（学技能、学普通话、学法律，去极端化思想）的教培学员已全部结业，「在政府帮助下实现了稳定就业，改善了生活质量，过上了幸福生活」。

雪克来提．札克尔表示，下一步，「将本着尊重意愿、自主选择、分类培训、来去自由的原则，对有意愿、有需求的村干部、农村党员、农牧民、初高中未就业毕业生等进行日常性、常规性、常态化、开放式的教育培训」。

© 2019 AFP