中国欧洲企业将美中贸易战影响降到最低

广告 继续浏览后续

（法新社北京9日电） 中国欧盟商会今天表示，在中国营运的欧洲企业过去持续能将美中贸易战带来的影响降到最低，但其中部分企业目前仍考虑把业务移往中国以外地方。

全球前两大经济体美国和中国间你来我往的贸易战已持续1年多，双边贸易受到数千亿美元货品遭关税惩罚影响，对全球经济构成压力。

中国欧盟商会（EU Chamber of Commerce in China）主席伍德克（Joerg Wuttke）表示，在中国营运的欧洲企业「已在相对短时间内，让关税效应实际上不存在」。

中国欧盟商会发表声明指出，许多在中国的欧洲企业已透过调整供应链和利用自身全球企业网络，「有效避开」沉重关税影响。

根据中国欧盟商会今天发布的会员调查报告，64%的受访企业表示，他们并未发现业务因美中贸易战而有「任何改变」。但也有10%的受访企业说，他们「彻底受到（贸易战）影响」。

许多欧洲企业会员还表示，他们预期美中贸易战将「持久」。有10%的受访企业透露，他们已更改供应商。

另有8%的受访企业说，在接受调查时，他们已有部分业务移出中国或正计划这么做，大多移往东南亚国家。而有15%的受访欧洲企业表示，贸易战已使得他们延后做出投资或扩张决定。

这份报告调查174家在中国营运的欧洲企业，于9月完成。目前美国和中国则仍在谈判，以设法达成「第一阶段」贸易协议。（译者：李宛谕/核稿：张正芊）

© 2019 AFP