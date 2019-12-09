乌俄总统巴黎相会 乌克兰民众要泽伦斯基别信蒲亭

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（法新社基辅8日电） 乌克兰总统泽伦斯基明天将与俄罗斯总统蒲亭举行会谈，讨论持续多年的乌东冲突。约有5000名示威者今天齐聚首都基辅，要泽伦斯基抵抗来自俄方的压力。

在泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）政敌带领下，示威群众高举标语，上头写着「绝不妥协」、「与莫斯科保持距离」和「俄罗斯天然气是我们脖子上的绞索」等口号。

在法国总统马克宏（Emmanuel Macron）和德国总理梅克尔（Angela Merkel）斡旋下，乌俄两国总统预计将在巴黎举行一对一会谈。这是泽伦斯基4月当选乌克兰总统以来，首度与蒲亭（Vladimir Putin）会面。

这场会谈目的在于恢复停滞不前的谈判，为乌克兰局势寻求解决之道。持续5年的乌东冲突已导致超过1万3000人丧生。乌克兰和其西方盟邦指控俄罗斯在军事方面支持乌东分离主义分子，但莫斯科当局极力否认。

号召示威的人士也包括乌克兰前总统波洛申科（Petro Poroshenko）。

波洛申科告诉群众：「我们的立场很简单…在蒲亭对乌克兰做尽一切坏事后，别相信他。」他也对泽伦斯基说：「不要畏惧蒲亭！」

稍后约有2000名示威者移动到总统府前抗议。

47岁的示威者金里斯卡（Anna Gnylytska）说：「我不期望从我们总统口中听到什么好消息，因为他真的是软弱的人。」

「我担心我国利益会被出卖。」

61岁的示威者朱布申科（Oleksandr Zubchenko）则说：「为回报俄罗斯可能提供的廉价天然气，泽伦斯基有可能在唐贝斯（Donbass）和其地位等问题方面做出让步。」他指的是乌东分离地区。

泽伦斯基6日在电视上说，他对这次会谈唯一的忧虑是取得不了成果。

「我有什么好怕的？我是一个自由国家的总统。我不会为了任何理由出卖我们的国家，永远不会。真理与我们同在。」（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

© 2019 AFP