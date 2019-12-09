全球军售额成长近5% 洛克希德马丁续称霸

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（法新社斯德哥尔摩8日电） 瑞典智库「斯德哥尔摩国际和平研究所」今天公布最新报告显示，去年全球军售金额攀升近5%，美国洛克希德马丁公司继续称霸军火市场，军火销售前5大企业全都是美国公司。

「斯德哥尔摩国际和平研究所」（SIPRI）报告表示，去年全球前百大武器制造商军售金额来到4200亿美元（约新台币12兆7834亿元），当中美国占大部分。

美国武器制造商就占整体军售市场59%，2018年军售金额达2460亿美元（约新台币7兆4871亿元），较前一年增加7.2%。

SIPRI武器和军事支出计画主任佛洛伦（Aude Fleurant）说：「这个年增幅度很可观，因为美国总体军售金额已经很高。」

2009年以来称霸全球军售市场的美国洛马（Lockheed Martin）公司依旧是全球最大武器制造商，去年销售额473亿美元（约新台币1兆4397亿元），一家公司即占全球军售市场11%。

川普政府决定进行武器现代化，以对抗中国和俄罗斯，美国武器制造商因此受惠。

俄罗斯在全球军火生产名列第2占全球军售市场8.6%。英国以8.4%紧接在后，法国则以5.5%名列第4

俄罗斯最大军火制造商Almaz-Antei去年军售金额达96亿美元（约新台币2923亿元），较前一年大幅成长18%，跃居全球第9大武器制造商。

报告指出，俄国增幅不仅是因国内需求强劲，也来自对其他国家外销军火的持续成长，「特别是S-400防空飞弹系统」。S-400防空飞弹系统买主之一是北大西洋公约组织（NATO）成员土耳其。尽管美国扬言祭出制裁，土耳其仍向俄罗斯军购。

由于资料不足，报告未将中国列入。但SIPRI预估，中国有3到7家武器制造商能排进全球前百大军火商。中国自2013年迄今，每年军事支出占国内生产毛额（GDP）1.9%。

© 2019 AFP