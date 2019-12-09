印度德里违章工厂大火 2消防员救27人成英雄

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（法新社新德里9日电） 印度2名消防员在昨天死亡惨重的德里公寓工厂火灾救出27人，成为民众赞扬的英雄。大火共造成43人罹难，是当地22年来最严重火灾，凸显当局一再放任消防违规，引发社会愤怒。

火灾地点位在旧德里区（Old Delhi）狭窄拥挤的巷弄里，遭祝融的4层楼房里有数家小工厂。清晨火灾爆发时，楼里的移工正在熟睡。

1人救出11人的消防员舒克拉（Rajesh Shukla）在危险艰难的行动中受伤。他告诉「印度时报」（Times of India），自己很惊讶楼里有这么多人。「当地没有人告知我们里面有这么多人。有些人只说有3、4个人困在里面。」

舒克拉还说：「我在（3楼的）房间里至少看到30人，他们大多正在睡觉。其他有些人身亡...有人告诉我们，工人们轮班睡觉。」他表示，若消防队提早获得更多资讯，「我们本来可以拯救更多人命」。

另名消防员马里克（Ashish Malik）则是1人从熊熊燃烧的楼房中救出16人。他说，由于消防员必须经过摇晃的地板把人从唯一的楼梯救下来，因此「得冒很大风险」。「我们把工人背在肩上救出他们。有些人得用拖的。」

印度住房暨都市发展部部长浦立（Hardeep Singh Puri）抨击德里区政府放任这栋建物屋主违法经营。他在声明中指出，事发地点巷弄狭窄，且充满危险悬挂的电线和缆线，建筑物也公然违反消防安全法规。

浦立表示：「如果所有相关单位做好自己的工作，许多珍贵生命本可避免牺牲。」（译者：侯文婷/核稿：张正芊）

© 2019 AFP