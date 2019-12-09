川普推文再轰民主党 批众院弹劾听证会骗局

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（法新社华盛顿8日电） 美国总统川普今天在推特上表示，联邦众议院司法委员会的听证会是「骗局」，出自「毫无正当法律程序、无所作为的民主党人」。

川普一再炮轰众议院的弹劾调查是民主党籍众议员带有党派色彩的攻击。

众议院司法委员会主席纳德勒（Jerry Nadler）今天表示，如果针对总统川普的弹劾案送交陪审团，「3分钟内就会出现有罪判决」。

众议院司法委员会明天开会，将开始制订弹劾条文。纳德勒告诉美国有线电视新闻网（CNN），川普与乌克兰打交道时，将个人利益置于国家之上的证据「确凿」。

纳德勒没有具体说明弹劾条文可能有哪些内容，但不排除众议院司法委员会在本周末前表决弹劾文的可能性。

一旦通过，弹劾案预计将顺利在民主党掌控的众议院全院表决过关，明年初很快会送到共和党占多数的参议院审议，届时同为共和党的川普料将赢得胜利。

民主党消息人士透露，明天听证会将列出川普「行为模式」，显示他任职期间的行为足以构成弹劾犯行。

众议院司法委员会律师柏克（Barry Berke）很可能会在开场陈述中详述川普行为模式。消息人士说，这很可能包括穆勒报告细节的一些讨论。穆勒报告是指之前由穆勒（Robert Mueller）担任特别检察官调查「通俄门」的查案报告。

众议院这次针对川普的弹劾调查重点，聚焦于他疑似今年7月与乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskiy）通话时，施压对方调查美国前副总统拜登（Joe Biden）父子。

拜登有机会在民主党党内总统初选脱颖而出，可望明年11月总统大选对决寻求连任的川普。

众议院司法委员会正在草拟弹劾条文，其中包括指控川普滥权威胁乌克兰当局调查拜登，其次是川普拒绝众院弹劾调查人员发出的传票，恐构成妨碍国会调查。

© 2019 AFP