欧盟经济专员：预算赤字法规应松绑

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（法新社法兰克福8日电） 欧盟新任经济专员简提洛尼（Paolo Gentiloni）表示，欧盟应考量放宽严格的预算赤字法规，以因应气候变迁风险和经济成长疲弱。此言呼应了法国总统马克宏类似的说法。

简提洛尼在「南德日报」（Sueddeutsche Zeitung）周一版表示，在金融危机期间诞生的预算赤字法规，如今必须更新。

简提洛尼说：「目前我们面临各种挑战：要对抗气候变迁，以及延续一段时日的低经济成长和低通货膨胀风险。」

法新社报导，欧盟「稳定暨成长公约」（Stability and Growth Pact）限制会员国预算赤字应在国内生产毛额（GDP）的3%范围内，而国家债务总额应不超过GDP的60%。相关法规目的是要求欧盟会员国执行预算纪律。

欧盟有些国家靠着撙节支出，或幸得经济良好发展，而达成公约要求，而其他国家则是债台高筑，无法达成规定。

评论人士长久以来也在争论，各国的预算支出须更具弹性，才能对抗经济下滑，刺激成长。

马克宏（Emmanuel Macron）最近呼吁，应让欧盟各国能宽松用度。

简提洛尼为前义大利中间偏左派总理。义大利目前债台高筑，对欧盟现行预算赤字法规持反对立场，也是嚷得最大声的国家之一。

简提洛尼说，他将发起多场谘询会，就预算赤字法规的优缺点广徵意见，并参据相关意见，于2020年下半年提出法案。（译者：纪锦玲/核稿：卢映孜）

© 2019 AFP