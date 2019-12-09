法国反年改罢工将升级 交通持续陷混乱

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（法新社巴黎8日电） 法国总统马克宏（Emmanuel Macron）、总理菲力普（Edouard Philippe）及高阶阁员预定今晚开会讨论政府年金改革提案，法国大众运输同时也在抗议活动中瘫痪。

约80万人5日罢工上街，抗议马克宏的统一年金制度改革计画将让数以百万计公务员和民间劳工的法定退休年龄高于原先的62岁。法国具影响力的工会声称，年改会迫使许多劳工工作更久，但领的退休金更少。

大罢工影响通勤族，并造成学校关闭，还重创旅游业。许多人选择放假或在家工作，但数千人别无选择，只能挤进危险超载的近郊火车或地铁，而这些路线的班次都被砍到最少。

混乱状况将会持续至明天，3大铁路工会呼吁升级行动，10日料再出现大型罢工和大规模抗议活动。

巴黎大众运输公司（RATP）在官网上表示： 「在未来几天，我们建议避免搭乘大众运输。」这家公司负责的公共铁路、轻轨、巴士及地铁是大巴黎地区约1000 万名通勤族每天上班仰赖的交通工具。

巴黎大众运输公司16条地铁路线明天有10条停驶，另外4条则会限制服务，仅两条无人驾驶的地铁线会照常运作，但在尖峰时段有「拥堵风险」。除了这两条路线外，其他14条有驾驶员的地铁路线今天停驶。

由于许多未罢工民众选择开车上班，巴黎主要道路料将比往常拥挤。

这是法国近年来最大的劳工动荡，而法国经济早已受到一年多来的每周「黄背心」反政府示威运动打击，黄背心示威人士抗议高失业率以及低迷的消费力。

法国接下来一周很可能出现冲突，许多人反对年改计画，但马克宏说他会让法国处于坚实的经济基础上，而退休制度大改革占了一大部分。他钦点带领年改计画的德勒瓦（Jean-Paul Delevoye）准备于明天揭晓他数个月的谘询结果，而菲力普随后将于11日宣布最终改革计画细节。

德勒瓦早已激怒工会，因为他建议取消公共运输业、水电工、船员、公证人甚至巴黎歌剧院（Paris Opera）员工等部分职业享有的较优渥年金制度。不过菲力普坚称，这次改革会「为许多在现行体制遭受不公平待遇者，提供极度正向结果」，包括女性及农夫。

法国公众意见机构（IFOP）民意调查今天显示，33%法国民众支持罢工。

© 2019 AFP