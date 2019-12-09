泰式按摩有望列入世界文化遗产

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（法新社曼谷9日电） 联合国教科文组织（UNESCO）本周在哥伦比亚首都波哥大（Bogota）开会，可能将泰式按摩列入「无形文化遗产」（Intangible Cultural Heritage）。

泰式按摩在泰国无所不在，从高档的曼谷水疗中心，至普吉岛滨海地区以及价格适中街边小店，一小时的背部拉直矫正仅要价5美元（约新台币152元）。

泰式按摩发源地据信是曼谷卧佛寺，寺中附设着名传统按摩学校。按摩老师凯拉（Krairath Chantrasri）每年帮助慕名涌来的数千名外国人及泰国人修习技术。

凯拉表示，他以身为泰式按摩2000年技术的传承者为荣。泰式按摩包含折叠身体、强劲肘部技巧，本周有望列入无形文化遗产。

身为按摩师之子，凯拉在寺庙中分享这项古老专业，卧佛寺泰式按摩学校的认证是任何按摩店的自豪证书。

泰式按摩据信源于印度，由医生及僧侣于2500年前将技巧带至泰国，这些秘技经由寺内师傅传授门徒，然后传予家庭成员。

19世纪泰王拉玛三世（Rama III）时期，学者曾将此领域知识刻在卧佛寺石头上。但这项技艺直到1962年才开始兴盛起来，归功于按摩学校的成立。

迄今，卧佛寺按摩学校已培训出逾20万名按摩治疗师，在145个国家境内执业。

© 2019 AFP