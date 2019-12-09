研究：澳洲选民对政府信心降至新低

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（法新社雪梨9日电） 根据今天公布的选民态度研究，澳洲人对政府信任度创下史上新低，也更担心气候变迁问题。

这份「2019澳洲选举研究」（Australian Election Study）显示，澳洲选民遭遇干旱、洪水与更密集的野火，对环境的担忧显着提高。

5月国会大选时，选民最关注的就是如何管理澳洲经济缓慢成长的议题。大选最后是由莫里森（Scott Morrison）领导的自由党（Liberal Party）获胜。

但大约1/5选民认为环境或气候变迁是澳洲面临的最大问题，这样认为的人比2016年选后多一倍。

选民对政治人物与政府的信任也有降低，和许多先进民主政体遭遇的状况相同。

这份由雪梨大学（University of Sydney）与澳洲国立大学（Australian National University）学者共同主持的研究指出：「对政府的信任来到历史新低，只有2成5认为政府的人可以信任。」

整体而言，澳洲约5成6的人认为政府是为「少数大型利益」运作，仅有1成2认为政府是为了「全国人民」做事。（译者：郑诗韵/核稿：刘淑琴）

© 2019 AFP