美众议院司委会主席：川普弹劾案若送审 3分钟即判罪

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（法新社华盛顿8日电） 美国联邦众议院司法委员会主席纳德勒（Jerry Nadler）今天说，倘若针对总统川普的弹劾案送交陪审团，「3分钟内就会出现有罪判决」。

众议院司法委员会明天开会，将开始制订弹劾条文。纳德勒告诉美国有线电视新闻网（CNN），川普与乌克兰打交道时，将个人利益置于国家之上的证据「确凿」。

纳德勒没有具体说明弹劾条文可能有哪些内容，但不排除众议院司法委员会在本周末前表决弹劾文的可能性。

一旦通过，弹劾案预计将顺利在民主党掌控的众议院全院表决过关，明年初很快会送到共和党占多数的参议院审议，届时同为共和党的川普料将赢得胜利。

纳德勒告诉CNN节目主持人，明天听证会后，将会确定弹劾条文的细节，「我们将必须纳入许多考量因素」。

众议院这次针对川普的弹劾调查重点，聚焦于他疑似今年7月与乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskiy）通话时，施压对方调查美国前副总统拜登（Joe Biden）父子。

拜登有机会在民主党党内总统初选脱颖而出，可望明年11月总统大选对决寻求连任的川普。

众议院司法委员会正在草拟弹劾条文，其中包括指控川普滥权威胁乌克兰当局调查拜登，其次是川普拒绝众院弹劾调查人员发出的传票，恐构成妨碍国会调查。

© 2019 AFP