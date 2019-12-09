美就业报告强劲不敌贸易战疑虑 亚股走势分歧

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（法新社香港9日电） 美国公布的11月就业报告表现超乎预期，带动华尔街股市6日劲扬，但亚洲股市今天未能跟进欢涨。中国公布的最新贸易数据并不出色，也无力提供支撑，亚股收盘走势分歧。

尽管观察家普遍预期，北京和华府终将达成局部关税协议。但距离美国预定对中国货品课徵新一波关税只剩不到1周，因此交易场上仍弥漫不安气氛。

美国劳工部6日公布，11月非农业就业人口净增26万6000人，远高于预期的19万人；失业率也处于50年来最低水准。劳工部并上修前2个月的就业数据。这使得投资人更加看好美国和全球经济可能出现升温迹象。

不过，中国贸易数据未能带给市场任何振奋。中国海关总署昨天发布的数据显示，受到中美间持久关税战拖累，中国11月出口跌幅逊于预期；但进口表现优于预期。

市场焦点如今转向美国联邦准备理事会（Fed）11日结束的货币政策会议。分析师预期，今年已降息3次的央行官员将维持利率不变。

上海股市今天收盘小涨0.1%，东京、雪梨和首尔股市全数收高0.3%，香港股市收平，台北股市收涨0.4%。但威灵顿、新加坡、曼谷、吉隆坡和马尼拉股市全数收黑。（译者：李宛谕/核稿：张正芊）

© 2019 AFP