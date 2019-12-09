美饶舌歌手Juice WRLD猝逝 得年21岁
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（法新社纽约8日电） 根据美国芝加哥当局，去年以单曲Lucid Dreams火速窜红的美国饶舌歌手Juice WRLD，今天凌晨在芝加哥一座机场突然癫痫发作倒地，经抢救后仍回天乏术，得年21岁。
伊利诺州库克郡法医办公室（Cook County Medical Examiner's Office）发言人证实原名为希金斯（Jarad Higgins）的Juice WRLD死亡。预定明天进行验尸。
警方告诉法新社，一名21岁男子在芝加哥中途国际机场（Midway International Airport）从私人飞机下机后，发生紧急医疗状况。
名人八卦新闻网站TMZ报导，希金斯癫痫发作。
Juice WRLD的爆红单曲Lucid Dreams于去年登上告示牌排行榜100首热门单曲榜（Billboard Hot 100）第二名，今年3月他发行的新专辑Death Race for Love占据告示牌200专辑排行榜冠军。
他所属的唱片公司新视镜唱片（Interscope Records）在声明中表示：「Juice在如此短的时间内，对全世界造成深远影响。失去如此善良、与我们关系如此密切的人，令人不舍。」
Juice WRLD死讯传出不久后，Lucid Dreams迅速重回iTunes美国区前10名排行榜中。（译者：陈昱婷/核稿：陈政一）
© 2019 AFP