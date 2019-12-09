蒲亭和乌克兰总统将出席历史性峰会 讨论乌东冲突

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（法新社巴黎9日电） 俄罗斯总统蒲亭和乌克兰总统泽伦斯基今天下午将在法国巴黎举行备受瞩目的高峰会。这将是两人首度就乌克兰东部冲突问题进行正式会谈。

这场会议由法国总统马克宏（Emmanuel Macron）和德国总理梅克尔（Angela Merkel）居间斡旋。尽管外界不预期会达成全面性和平协议，但外交界期盼这次会谈将有助强化蒲亭（Vladimir Putin）和泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）之间的信任。

乌克兰东部的亲俄武装分子2014年发起独立运动后，至今已造成数千人丧生，约100万人逃离家园。这场俄罗斯和乌克兰间的冲突，也使得俄国和西方国家关系恶化。

乌东的独派人士在俄罗斯并吞原属乌克兰的克里米亚半岛后不久，占领顿内茨（Donetsk）和卢甘斯克（Lugansk）2个地区。蒲亭在国内支持度虽因此大增，却也使得俄罗斯遭到国际制裁。

克里姆林宫已证实，今天的峰会包括蒲亭和泽伦斯基一对一会谈。相关外交人员则强调，峰会上不会讨论克里米亚问题。

1名法国总统府消息人士表示，这场峰会的目标，包括同意解散非法民兵、外国战士撤离顿内茨和卢甘斯克，以及让这2个地区在乌克兰法律下享有特殊地位。（译者：陈昱婷/核稿：张正芊）

© 2019 AFP