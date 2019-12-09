被禁参加全球体育赛事4年 俄罗斯称上诉无望

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（法新社莫斯科9日电） 世界反禁药组织今天以窜改药检数据为由，禁止俄罗斯参加全球体育赛事4年。俄国反禁药组织负责人加努斯对此表示，俄国没机会赢得上诉，禁令对清白选手而言是场悲剧。

加努斯（Yury Ganus）在世界反禁药组织（WADA）祭出禁令后告诉法新社：「本案没机会在法院胜诉。这是场悲剧。」加努斯还说，已有一些俄国选手考虑离开母国，好让自己能够参赛。

世界反禁药组织指控莫斯科今年稍早把伪造的反禁药实验室数据交给调查人员。目前正在瑞士洛桑（Lausanne）开会的世界反禁药组织执行委员会，决议对俄国祭出4年禁令。俄国将错失明年东京奥运和2022年北京冬奥。

不只是俄国选手被排除于下一轮奥运之外，俄国政府官员也不得参加任何重要赛事。俄国还将一并失去主办或申办比赛的权利。

在遭受制裁的情况下，俄国体育选手仍可参加明年奥运，但必须证明自己未参与世界反禁药组织眼中获国家支持的用药体系。

加拿大运动律师麦克雷伦（Richard McLaren）2016年公布独立报告，揭露俄国以国家之力支持用药的程度情节重大，特别是在2011至2015年间。

各界已普遍预期世界反禁药组织今天会作此决定，反禁药组织主席芮迪（Craig Reedie）7日已在奥林匹克高峰会（Olympic Summit）上发表报告。参与峰会人士都「强烈谴责须为窜改莫斯科实验室数据负责的人」。

国际奥林匹克委员会（IOC）透过声明表示：「咸认此举是在攻击体坛，应让该负责的人因这些行为面临最严格制裁。与会人士强调最终须完全实现正义，好让有罪之人得受适当惩罚，无辜之人得获完全保护。」

国际奥会也要求俄罗斯当局递交「完全真实的原始资料」。（译者：杨昭彦/核稿：陈政一）

© 2019 AFP