观众就爱冰雪奇缘2 北美票房稳坐第一

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（法新社洛杉矶8日电） 追踪票房表现的北美院线联盟（Exhibitor Relations）今天表示，北美票房周末5大卖座片罕见与上一个周末完全相同，龙头依旧是迪士尼动画「冰雪奇缘2」（Frozen 2）。

「冰雪奇缘2」于6至8日期间进帐3470万美元，上映迄今美加总票房已来到3亿3700万美元，全球吸金9亿2000万美元。

多媒体娱乐新闻「好莱坞报导」（Hollywood Reporter）表示，冰雪奇缘2助攻下，迪士尼2019年全球票房收入已达破纪录的100亿美元门槛。

排名第2的依旧是狮门的「锋回路转」（Knives Out），周末收入1420万美元。

排名第3的是福斯的「赛道狂人」（Ford v. Ferrari），收入650万美元。

排名第4的是环球出品的「皇后与瘦子」（Queen & Slim）进帐650万美元。

排名第5的是汤姆汉克斯（Tom Hanks）主演、索尼出品的「你是我的朋友」（A Beautiful Day in the Neighborhood），有520万美元表现。

第6到第10的电影依序为：「黑水风暴」（Dark Waters），410万美元；「暴走曼哈顿」（21 Bridges）290万美元；「救火奶爸」（Playing With Fire），200万美元；「决战中途岛」（Midway）190万美元；「小丑」（Joker），100万美元。（译者：蔡佳敏/核稿：刘淑琴）

© 2019 AFP